Хорватія допоможе Україні диверсифікувати поставки пального

Міністерство енергетики України домовилось з хорватською стороною про співпрацю у питаннях диверсифікації постачань пального в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що таких домовленостей було досягнуто у ході робочого візиту заступника міністра енергетики України Миколи Колісника до Хорватії.

"Диверсифікація джерел та маршрутів постачання пального - є запорукою незалежності країни та гарантією отримання стратегічно важливого ресурсу альтернативного походження від різних виробників.

Ми маємо підтримку у цьому питанні з боку наших хорватських колег", - зазначивКолісник.

"У рамках візиту заступник міністра енергетики України провів зустрічі, зокрема з державним секретарем Міністерства економіки та сталого розвитку Хорватії Іво Мілатичем, головою правління компанії Jadranski naftovod (JANAF) Стєпаном Аданичем та головою правління компанії INA Сандором Фасімоном.

На зустрічах також обговорилися питання зміцнення енергетичної безпеки, співпраця у забезпеченні належного функціонування українського енергетичного сектору в умовах війни, а також можливості транзиту газу з хорватського СПГ-терміналу", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда