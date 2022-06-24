Металургійна галузь України відновлюється попри втрату Маріуполя – дослідження

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Підприємства в галузі чорної металургії, що залишилися в секторі після руйнування та окупації "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча, поступово відновлюються.

Про це йдеться у результатах дослідження Центру економічної стратегії.

Найбільші видобувачі залізної руди та виробники сталі не згорнули інвестиційні програми. Наприклад, найбільший виробник "АрселорМіттал Кривий Ріг" передбачив лише обмежене скорочення інвестиційного плану на найближчі 5 років – з 500 млн дол до 420 млн дол.

Компанії розпочали виробництво нових видів продукції, адаптованих до змін в попиті на внутрішньому та зовнішньому ринках, включаючи США, де скасування тарифів на продукцію, як очікувалося, матиме лише довгостроковий ефект.

"Макрофінансова стабільність в Україні через три повні місяці після початку війни дедалі більше руйнується. В травні кілька ударів по платіжному балансу (відновлення імпорту і недостатній приплив іноземної допомоги) змусили Національний банк відреагувати на ризик валютної кризи радикальними і непопулярними заходами", – йдеться в дослідженні.

Кількість імпортерів пального, за даними ЦЕС, подвоїлася. Щойно з’являться нові імпортні поставки, дефіцит бензину та дизпального має поступово зменшитися, а ціни можуть навіть трохи знизитися. Проте деякі учасники ринку очікують, що дефіцит збережеться до кінця року.

Негативний баланс торгівлі товарами та послугами різко збільшився до 1,1 млрд дол у квітні. Травень, ймовірно, покаже збільшення цього розриву. Позитивне сальдо рахунку поточних операцій збереглося переважно за рахунок міжнародних грантів у розмірі 0,8 млрд дол.

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Економічна правда