Вугілля на наступний опалювальний сезон можуть профінансувати коштом Укренерго

Влада розглядає варіант фінансування коштом національної компанії "Укренерго" стратегічного запасу вугілля для проходження Україною наступного опалювального сезону.

Про це розповів радник прем'єр-міністра та член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що визначена урядом ціль для запасів вугілля на початок опалювального сезону у 3 млн тонн є можливою за підсумками аналізу інформації про поточні склади на станціях, обсягів видобутку вугілля та обсягів вугілля, яке спалюється зараз і буде спалюватися до початку ОЗП.

За словами Бойка, у ході формуванні запасів необхідно максимально спиратися на внутрішній доступний ресурс – для цього, зокрема, уряд тимчасово обмежив експорт низки енергоносіїв, наприклад – вугілля. "Зрозуміло, що першочергово буде купуватися вугілля державних шахт, а докупатися – у приватних", – додав він.

При цьому, на тлі важкого фінансового стану ключових виробників через значне скорочення обсягів виробництва та зниження рівня оплати продукції, для формування стратегічного запасу вугілля на зиму необхідно знайти додаткові фінанси.

"Сьогодні розглядається варіант з фінансуванням створення стратегічного запасу з боку "Укренерго". Ведеться активна робота, щоб визначитись зі способом делегування такої функції. Як один з варіантів можна використати кошти, які компанія отримала як плату за доступ до перетину. Таких коштів вже сьогодні на окремому рахунку компанії 2,7 млрд грн", – розповів Бойко.

Такий спосіб, продовжив він, вимагає законодавчих змін, оскільки нецільове використання таких коштів обмежене прямою нормою закону. Водночас це не єдиний варіант, який наразі розглядається, і Бойно переконаний, що найближчим часом з цього питання буде рішення.