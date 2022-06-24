Білоруси надумали відмовитись від домінування російських авто на ринку: причини

Білоруська автомобільна асоціація, яка об'єднує автодилерів Білорусі, пропонує позбавитися домінування на ринку автомобілів, вироблених чи ввезених із РФ.

Про це пише "Интерфакс" з посиланням на заяву асоціації.

В асоціації заявляють, що домінуюче становище на автомобільному ринку країни займають легкові автомобілі, вироблені та/або ввезені з території РФ.

При цьому, рівень роздрібних цін на такі автомобілі в основному визначається двома факторами: ціна російського експортера для Білорусі і курс російського рубля по відношенню до білоруського.

"Однак внесок цих факторів у рівень кінцевих цін зазнав суттєвих змін протягом останніх місяців", - йдеться у повідомленні за підписом голови правління БАА Сергія Вариводи, опублікованому на сайті асоціації.

Зазначається, що якщо в першій половині весни основний тиск на ціни в Білорусії чинила інфляція, що імпортується, то для кінця другого кварталу характерна не тільки стабілізація цін постачальників, а й досить відчутна дефляція в галузі, яка є наслідком низького попиту на нові легкові автомобілі.

Нині основним чинником, який здійснює підвищує тиск на ціни російського імпорту, є валютний курс, йдеться у повідомленні.

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"Зміцнення російського рубля до білоруського з початку року вже перевищило 38%. І, на жаль, ефект перенесення поточного валютного курсу в ціни автомобілів, що імпортуються з Росії, ще не завершений", - кажуть в асоціації.

Там вважають, що в ситуації, що склалася, в найбільш вигідному становищі опинилися автомобільні дилери, що реалізують автомобілі, що ввозяться з-за меж ЄАЕС, а також вироблені в Білорусі.

"Не виключено, що у другому півріччі суттєвим чинником тиску на рівень цін може стати і дефіцит нових легкових автомобілів", - зазначають у БАА.

"Очевидно, що ефективним рішенням обмеження зростання цін на нові легкові автомобілі може бути повернення до прямого імпорту автомобілів білоруськими імпортерами безпосередньо від закордонних автовиробників з-за меж Євразійського економічного союзу.

Однак, крім згоди самих автовиробників, це вимагатиме ухвалення рішень у сфері оцінки відповідності на національному рівні", - резюмують в асоціації.

Економічна правда