Статус кандидата у члени ЄС: НБУ отримав додаткові зобов'язання і завдання

Отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС відкриває перед НБУ ширші можливості для реалізації євроінтеграційних процесів у фінансовій сфері та максимального наближення до однієї з ключових цілей центробанку.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Питання європейської інтеграції постійно у фокусі уваги Національного банку України. Адже відповідно до нашої візії ми бачимо Національний банк повноправним членом європейської спільноти центробанків.

Отримання статусу держави-кандидата на членство в ЄС суттєво наближає нас до реалізації цієї мети", - заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

"Ми продовжимо дотримуватися європейського курсу в процесі подальшої трансформації та розвитку фінансової системи України. А як центробанк країни-кандидата на членство в ЄС матимемо значно ширші можливості для його реалізації", - додав Шевченко.

За результатами саміту ЄС, перед Нацбанком як регулятором ринку фінансових послуг України з’являються додаткові зобов’язання та завдання.

Серед них:

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виконання взятих Україною зобов’язань для отримання режиму єдиного внутрішнього ринку ЄС, зокрема наближення українського законодавства у сфері фінансових послуг до права ЄС та продовження лібералізації руху капіталу;

розширення взаємодії з європейськими інституціями, зокрема Єврокомісією, Європейським центральним банком, Європейським органом банківського нагляду (EBA), Європейським органом зі страхування та пенсійного забезпечення (EIOPA), центробанками й наглядовими органами держав – членів ЄС;

сприяння надходженню нового виняткового пакета макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 9 млрд євро на підтримку макроекономічної стабільності та іншої допомоги ЄС;

для забезпечення більш тісної інтеграції українського та європейського фінансових ринків та відкриття доступу для їх учасників до додаткових інструментів здійснення міжнародних платежів вжиття разом із зацікавленими державними органами заходів із метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (Single Euro Payments Area, SEPA);

ефективна комунікація щодо ролі Національного банку в євроінтеграційному процесі з метою посилення рівня підтримки членства України в ЄС і всередині країни;

участь у перегляді переліку пріоритетних євроінтеграційних законопроєктів;

посилення крос-секторальної взаємодії з Урядом України для визначення заходів, спрямованих на відновлення української економіки після завершення війни, та подальша участь у їх реалізації;

виконання умов ЄС, наведених у висновку за результатами розгляду заявки на членство України в ЄС.

"Національний банк і надалі здійснюватиме комплекс необхідних заходів, щоб забезпечити виконання Україною зобов’язань у сфері європейської інтеграції для подальшого отримання статусу держави – члена ЄС", - кажуть в регуляторі.

Нагадаємо:

Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Економічна правда