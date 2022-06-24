Курс валют на 24 червня: скільки коштує гривня в касах банків

Середній курс гривні у касах банків 24 червня стабільний і становить 35-35,6 грн за долар, на чорному ринку курс суттєво ослаб.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 24 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 35-35,6 грн (курс на 23 червня – 35-35,55 грн);

Євро – 36,615-37,55 грн (курс на 23 червня – 36,6-37,5 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,2-35,6 грн, Ощадбанк – 35,1-35,7 грн, Укрексімбанк – 35-35,5 грн, Райффайзен – 34,9-35,8 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку почали ослаблюватися після стабільного періоду. Так, на 11:20 вони становили 35,29-35,49 грн за долар, хоча днем раніше коливалися на рівні 35,15-35,36 грн.

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