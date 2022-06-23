Райффайзен банк переніс свої дані у "хмару" на тлі повномасштабної війни

Райффайзен Банк Україна завершив процес переведення своїх основних продуктів у хмарне середовище – більшість українських банків вдалася до такого кроку, аби вберегтися від фізичного знищення серверів.

Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк планував перенести дані у хмарне сховище за рік. Але, як розповів Енкелейд Зотай, заступник голови правління банку, "24 лютого ми вирішили, що цей процес є надзвичайно важливим для банку і ми маємо здійснити його значно швидше".

У банку кажуть, що міграція у "хмару" пройшла без помітного впливу на клієнта, або з мінімальним впливом, коли в нічний час здійснювалися планові технічні роботи.

В умовах повномасштбаної війни банки почали масово переносити дані на хмарні сховища, аби убезпечити себе від фізичного знищення серверів. За даними НБУ, такий крок здійснили 46 українських банків. Зокрема, у "хмару" вже перейшли або у процесі Monobank, Приватбанк та Ощадбанк.