Запорізька ОВА спростовує пограбування сонячної електростанції у Токмаці

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У Запорізький обласний військовий адміністрацій спростовують повідомлення про нібито демонтаж та вивезення російськими окупантами сонячних панелей з сонячної електростанції у Токмаці.

Про це Економічній правді повідомили у Запорізькій ОВА.

Там зазначили, що інформація про пограбунок не відповідає дійсності, а всі сонячні панелі на місці.

Раніше у четвер видання Vlasti.net з посиланням на свідчення мешканців міста повідомило, що окупанти нібито розбирають сонячну електростанцію в Токмаці (Запорізька область) і вивозять сонячні панелі. Наразі місто перебуває під окупацією.

СЕС належить Тоkmak Solar Energy і є пʼятою за величиною в Україні. Вона має потужність у 50 МВт та площу у 96,4 га.

За даними YouControl, компанія належить через Аеліос ЛТД (AELIOS LTD) Руслану Божку та Олександру Рєпкіну через Саввіос ЛТД.