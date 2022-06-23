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Запорізька ОВА спростовує пограбування сонячної електростанції у Токмаці

Четвер, 23 червня 2022, 18:12 - Дана Гордійчук
 
unsplash

У Запорізький обласний військовий адміністрацій спростовують повідомлення про нібито демонтаж та вивезення російськими окупантами сонячних панелей з сонячної електростанції у Токмаці.

Про це Економічній правді повідомили у Запорізькій ОВА.

Там зазначили, що інформація про пограбунок не відповідає дійсності, а всі сонячні панелі на місці. 

Раніше у четвер видання Vlasti.net з посиланням на свідчення мешканців міста повідомило, що окупанти нібито розбирають сонячну електростанцію в Токмаці (Запорізька область) і вивозять сонячні панелі. Наразі місто перебуває під окупацією

СЕС належить Тоkmak Solar Energy і є пʼятою за величиною в Україні. Вона має потужність у 50 МВт та площу у 96,4 га.

За даними YouControl, компанія належить через Аеліос ЛТД (AELIOS LTD) Руслану Божку та Олександру Рєпкіну через Саввіос ЛТД.

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