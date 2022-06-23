Виробник телекомунікаційного обладнання Cisco згортає бізнес у РФ і Білорусі

Американський виробник мережевого обладнання Cisco Systems Inc заявив, що згортатиме свій бізнес у РФ і Білорусі.

Про це пише Reuters.

Компанія припинила ділові операції у цих країнах, у тому числі продаж та обслуговування, у березні.

"Cisco згортає свій бізнес у Росії та Білорусі, оскільки темпи відходу західних компаній прискорюються", - пише агентство.

"З моменту нашого оголошення від 3 березня ми продовжуємо уважно стежити за війною в Україні. Зараз ми прийняли рішення почати впорядковане згортання нашого бізнесу в Росії та Білорусі.

Ми зосереджені на тому, щоб до постраждалих співробітників у Росії та Білорусі ставилися з повагою та щоб вони отримали нашу підтримку під час цього переходу. Cisco продовжує використовувати всі свої ресурси, щоб допомогти нашим співробітникам, установам і жителям України, а також нашим клієнтам і партнерам у цей складний час", - йдеться у заяві компанії.

Cisco Systems, Inc - транснаціональна корпорація, яка є найбільшим у світі виробником мережевого обладнання, призначеного для обслуговування мереж віддаленого доступу, сервісів безпеки, мереж зберігання даних, маршрутизації та комутації, а також для потреб комерційного ринку IP-комунікацій і корпоративного ринку.

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Економічна правда