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Укр / Рус

УЗ скасовує потяг Київ-Рахів через ремонтні роботи

Четвер, 23 червня 2022, 17:31
 
фото укрзалізниця

Через ремонтні роботи Укрзалізниця з 2 липня скасує курсування потягу Київ-Рахів, а згодом змінить маршрут потягу Одеса-Рахів.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Ремонтні роботи вестимуться на ділянці Рахів - Берлібаш - Держкордон. Берлібаш розташований у Закарпатській області неподалік кордону з Румунією.

Як наслідок, Укрзалізниця відміняє з 2 липня курсування поїзда №55/56 сполученням Київ — Рахів. З 12 липня зміниться маршрут потяга №26/25 Одеса — Рахів: з 12 липня він курсуватиме в сполученні Одеса — Яремче чинним розкладом в обох напрямках. 

Економічна правда
Укр / Рус
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