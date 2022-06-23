УЗ скасовує потяг Київ-Рахів через ремонтні роботи
Четвер, 23 червня 2022, 17:31
Через ремонтні роботи Укрзалізниця з 2 липня скасує курсування потягу Київ-Рахів, а згодом змінить маршрут потягу Одеса-Рахів.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Ремонтні роботи вестимуться на ділянці Рахів - Берлібаш - Держкордон. Берлібаш розташований у Закарпатській області неподалік кордону з Румунією.
Як наслідок, Укрзалізниця відміняє з 2 липня курсування поїзда №55/56 сполученням Київ — Рахів. З 12 липня зміниться маршрут потяга №26/25 Одеса — Рахів: з 12 липня він курсуватиме в сполученні Одеса — Яремче чинним розкладом в обох напрямках.