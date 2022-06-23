У Швейцарії кажуть, що не імпортували російське золото у травні

Асоціація швейцарських переробників золота заявила, що опитала своїх членів і жоден з них не імпортував російське золото у травні 2022 року.

Про це пише Bloomberg.

За даними Федерального митного управління Швейцарії, у травні з Росії до Швейцарії було відправлено понад 3 тонни золота на суму близько 200 мільйонів доларів.

"Це була перше зареєстроване відвантаження між країнами з лютого, коли почалася війна в Україні", - пише агентство.

Незважаючи на те, що експорт золота з Росії не забороняється швейцарськими законами, асоціація повідомила, що в країні "немає місця" сумнівному золоту. Крім того, асоціація закликає своїх членів відмовлятися від спірних покупок, якщо вони сумніваються.

Така заява викликає питання, хто ж саме замовив постачання золота. В асоціацію входять усі основні афінажні заводи Швейцарії, які лідирують у світовій переробці золота.

"Купівля російського золота стала табу в цій індустрії після війни в Україні", - наголосило агентство.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Bloomberg написало, що Швейцарія імпортувала золото з Росії вперше після вторгнення в Україну, що свідчить про можливе пом'якшення позиції галузі щодо російських дорогоцінних металів.

Майже все золото було зареєстроване митницею як призначене для обробки.

Економічна правда