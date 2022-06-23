Найбільший видобувач срібла в Росії через санкції має проблеми зі збутом злитків
Найбільший у РФ видобувач срібла Polymetal заявив про накопичення на своїх складах зливків срібла через складності зі збутом.
Про це йдеться у заяві компанії.
Компанія зазначила, що вона зараз не має надійних каналів експорту та можливостей збуту на внутрішньому ринку, а доступ до колишніх ринків закрили санкції.
У Polymetal додали, що ведуть переговори про постачання з міжнародними комерційними та промисловими структурами.
"Очікується, що у 2022 році частка срібних зливків у структурі реалізації становитиме менше 5%", - зазначила Polymetal. Фізичні обсяги накопиченого металу не розкриваються з міркувань безпеки, заявив представник компанії.
Polymetal раніше продавала срібло у зливках до Європи, тепер це неможливо через санкції західних країн проти Росії, кажуть представники компанії.
Сама Polymetal не потрапила під санкції, але постраждала від виходу інвесторів після початку вторгнення РФ в Україну, писала Financial Times.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут