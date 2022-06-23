Через санкції у російських аграріїв дефіцит запчастин для іноземної техніки

Російські аграрії слідом за автовласниками зіткнулися з нестачею запчастин для іноземної техніки, частка якої у парку сягає 30-40% - санкції ЄС прямо забороняють імпорт частини комплектуючих.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Так, опитування, проведене серед учасників ринку, свідчить про складнощі з обслуговуванням та ремонтом сільгосптехніки через дефіцит запчастин. Йдеться про техніку іноземних виробників, обсяг якої у парку становить у середньому 30-40%.

За словами джерел газети у великому агрохолдингу, запчастини на імпортну техніку знайти дуже складно.

"У низки постачальників є якісь прості деталі, але їх потрібно шукати, а ціни вищі за докризові на 50-100%", - каже співрозмовник видання.

За його словами, у компанії на цьому тлі залишили одну з машин "на запчастини", а також почали закуповувати російську техніку замість імпортної.

Голова правління асоціації дилерів сільгосптехніки АСХОД Олександр Алтинов каже, що вартість запчастин зросла в середньому на 30-50%, що пов'язано з додатковими витратами на логістику.

ВІДЕО ДНЯ

Гендиректор агрохолдингу "Степ" Андрій Недужко зазначає, що зараз компанія повністю забезпечена технікою та запчастинами.

"Однак деякі з постачальників імпортної сільгосптехніки суттєво підняли ціни, наприклад, John Deere в односторонньому порядку збільшив вартість поставок утричі за вже укладеними та сплаченими контрактами", - каже він.

За його словами, дефіциту російської техніки немає, але у холдингу фіксують зростання вартості запчастин за окремими позиціями до 30%, а також подорожчання сервісу.

Експерти додають, що на ринку є дефіцит турбін та гідравлічних систем для імпортних сільгоспмашин, особливо New Holland та John Deere.

Економічна правда