Яхтам російських олігархів не вистачає безпечних гаваней – Bloomberg

Мегаяхтам російських олігархів, проти яких західні країни ввели санкції через вторгнення РФ в Україну, не вистачає гаваней, у яких вони могли б сховатися від арешту.

Про це пише Bloomberg.

"Коли суперяхта Amadea вартістю 325 мільйонів доларів, яку пов'язують з російським мільярдером Сулейманом Керімовим, відпливла на Фіджі в квітні, капітан, можливо, подумав, що знайшов безпечний притулок.

Острівна держава в південній частині Тихого океану не приєдналася до глобального руху щодо введення санкцій проти Росії та багатьох заможних прихильників президента Володимира Путіна, а за кілька тижнів до цього утрималася від підтримки резолюції Організації Об’єднаних Націй, яка підтримує територіальну цілісність України.

Проте через тиждень після прибуття Amadea влада Фіджі затримала розкішну яхту на прохання уряду США, який стверджував, що Керімов, який потрапив під санкції за зв'язки з Путіним, є справжнім власником корабля. У підсумку США виграли низку юридичних позовів і конфіскували судно, відправивши його в Гонолулу (Гаваї) минулого тижня", - пише агентство.

Як зазначає видання, цей епізод показує, що у російських магнатів не вистачає гаваней, у яких вони могли б сховати свої розкішні яхти від арешту.

"США та Європа переслідують їхні суперяхти, вілли та інші активи через їхні зв’язки з Путіним. Вже більше десяти язт вартістю понад 2,25 мільярда доларів були заарештовані США, країнами ЄС та добровільними союзниками, такими як Фіджі", - йдеться у статті.

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США сформували робочу групу під назвою KleptoCapture для переслідування активів російських олігархів.

В Європі уряди Німеччини, Італії, Іспанії та інших країн конфіскували надрозкішні судна, найдорожче з яких - Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова, вартість оцінюється у $750 млн.

Після того, як Amadea було вперше заарештовано, заступниця генерального прокурора США Ліза О. Монако заявила, що Міністерство юстиції "дивилося на кожну яхту, придбану за брудні гроші".

"Ця конфіскація має сказати кожному корумпованому російському олігарху, що він не може сховатися - навіть у найвіддаленішій частині світу", - наголосила вона.

Побоюючись конфіскації та арешту яхт, власники відправили їх до країн, які досі вважаються дружніми, дозволяючи суднам швартуватись або безперешкодно перебувати поблизу – Дубай (ОАЕ), Туреччина й Мальдіви.

"Тим не менш, може бути складно передбачити, як країни можуть відреагувати на російську мегаяхту у своїх водах, наприклад, у випадку з Amadea, або як уряди можуть змінити свій підхід до санкцій за допомогою політичного тиску або зміни адміністрації", - пише Bloomberg.

"Оскільки ланцюжки поставок продовжують змінюватися, а питання економічної та продовольчої безпеки зростають до рівня національних криз, готовність або вжити заходів проти російських суден, або дозволити їм безпечний притулок може змінитися", – сказав консультант з морського права та безпеки Ян Ралбі.

Економічна правда