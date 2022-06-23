Фінський виробник фарби та лаків Tikkurila згортає бізнес у Росії - вирішили активувати варіанти виходу з РФ, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанія PPG (власник Tikkurila).

Зазначається, що Tikkurila продовжує продавати "мінімальний обсяг", необхідний для оплати праці російських співробітників. Весь прибуток Tikkurila пожертвує на благодійність.

Компанія також повідомила, що припинила співпрацювати з російськими підприємствами нафтогазової та аерокосмічної галузей, а також із державними установами та організаціями, які потрапили під санкції.

Tikkurila володіє трьома заводами у Петербурзі.

"Через нашу нездатність стабільно працювати навіть на цьому мінімальному рівні, PPG прийняла рішення активувати варіанти виходу з Росії, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку", - йдеться у заяві.

Економічна правда

ВІДЕО ДНЯ