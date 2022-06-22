У червні зарплати українців припинили зниження

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У червні компанії, яким вдалося зберегти свою діяльність в умовах кризи, вже здійснили оптимізацію витрат, внаслідок чого на ринку припинилося падіння зарплат у більшості сфер.

Про це повідомляє кадровий портал grc.ua.

Так, у квітні на ринку фіксувалося падіння середньої заробітної плати на 10% проти періоду до повномасштабної війни, а у травні зниження зарплат продовжилося до критично низького рівня.

"Червень показав умовну стабілізацію зарплат. У більшості професійних сфер зарплати припинили зниження, проте й значного зростання не відбувається", – зазначають аналітики.

Наразі середня заробітна плата у червні у всіх відкритих вакансіях на порталі становить 20 100 грн. Найвищі зарплати традиційно пропонують айтівцям, керівникам та у сфері консалтингу. Хоча у порівнянні з травнем у вакансіях пропонують нижчі зарплати.

Наприклад, у сфері ІТ пропонують в середньому 70 900 грн, керівникам - 45 300 грн. В сфері консалтингу середня зарплата знизилася майже вдвічі, порівнюючи з травнем, і складає 33 000 грн. У червні також з’явилися пропозиції роботи з високими зарплатами у таких професійних сферах, як будівництво й нерухомість, управління персоналом, видобуток сировини.

Крім того, відбулося пожвавлення на ринку нерухомості, відтак роботодавці почали публікувати вакансії для менеджерів з оренди та продажу. Також відбулося незначне пожвавлення у туристичній сфері, галузі гостинності та ресторанів. Але, фіксують аналітики, навіть попри незначне пожвавлення роботодавців кількість вакансій критично мала.

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Для фахівців з маркетингу та PR пропоновані зарплати знизилися, схожа ситуація у сфері медицини та фармацевтики. Знизилася також середня зарплата у відкритих вакансіях для робітничого персоналу, охоронців та для студентів і спеціалістів, які лише починають кар’єрний шлях.

Найвищі зарплати традиційно у Києві – медіанна винагорода становить 29,5 тисячі грн. На другій позиції за розміром середньої заробітної плати Львів та область (20,5 тис грн). До п’ятірки регіонів з найвищими зарплатами у червні також потрапили Миколаївська область (середня зарплата у відкритих вакансіях складає 19 500 грн), Дніпропетровська область (19 100 грн) та Одеська область (18 700 грн).

Найнижчі зарплати – у Рівненській області (10 400 грн), у Кропивницькому та Кіровоградській області (10 400 грн), а також Харківській (10 500 грн), Полтавській (11 800 грн) та Івано-Франківській області (11 800 грн).

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