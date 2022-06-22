Zoom планує надати безкоштовний доступ українським університетам та профтехам
Середа, 22 червня 2022, 19:35 -
Сервіс для відеозвʼязку Zoom планує надати безкоштовний доступ до своїх сервісів українським університетам та закладам професійно-технічної освіти.
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Це дуже важливо під час війни, коли все навчання проходить в онлайні. Зараз деякі студенти захищають дипломні роботи в окопах, боронячи державу, а вчителі проводять уроки для школярів просто з бомбосховищ", – прокоментував він.
Нагадуємо:
Раніше Zoom відкликала ліцензії на розробку програмного забезпечення у Росії через розвʼязану нею повномасштабну війну проти України.