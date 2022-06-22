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Укр / Рус

Zoom планує надати безкоштовний доступ українським університетам та профтехам

Середа, 22 червня 2022, 19:35 - Дана Гордійчук

Сервіс для відеозвʼязку Zoom планує надати безкоштовний доступ до своїх сервісів українським університетам та закладам професійно-технічної освіти.  

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це дуже важливо під час війни, коли все навчання проходить в онлайні. Зараз деякі студенти захищають дипломні роботи в окопах, боронячи державу, а вчителі проводять уроки для школярів просто з бомбосховищ", – прокоментував він.  

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Раніше Zoom відкликала ліцензії на розробку програмного забезпечення у Росії через розвʼязану нею повномасштабну війну проти України.

Економічна правда
Укр / Рус
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