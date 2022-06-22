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ФРН недостатньо швидко відмовляється від енергоносіїв з Росії, є ризики для заводів – Volkswagen

Середа, 22 червня 2022, 18:55 - Олексій Павлиш

Гендиректор Volkswagen AG Герберт Дісс заявив, що відхід Німеччини від російських енергоресурсів відбувається недостатньо швидко, щоб захистити автовиробника від раптової зупинки поставок природного газу.

Про це пише Bloomberg.

За гендиректора компанії, VW збереже можливість використати вугілля для отримання електроенергії замість газу через залежність Німеччини від російського імпорту.

За його словами, було досягнуто прогресу в постачанні скрапленого газу зі США та інших країн, але на створення необхідної інфраструктури потрібен час.

"Це, ймовірно, буде не так швидко, щоб впоратися з серйозними проблемами.

У довгостроковій перспективі я впевнений, що ми станемо незалежними від російського газу", - додав Дісс.

Хоча війна в Україні, підвищення процентних ставок та інфляція впливають на схильність інвесторів до ризику, Дісс сказав, що поки не бачить руйнування попиту в автомобільному секторі.

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За його словаи, VW має замовлення на електромобілі на "приблизно на рік" і сподівається, що досягне своїх цілей до 2022 року.

"Ми не бачимо, що попит скорочується, але це може змінитися", - сказав він.

Економічна правда 

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Volkswagen енергетика Німеччина газ Росія
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