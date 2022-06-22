На Житомирщині арештували майно і корпоративні права білоруського щебеневого заводу

Суд арештував корпоративні права та майно щебеневого заводу, власником якого є білоруський орган місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що арешт накладено за клопотанням прокурорів Житомирської обласної прокуратури.

Арешт наклали на корпоративні права та майно підприємства на понад 30 млн грн "для забезпечення спецконфіскації та збереження речових доказів у кримінальному провадженні за фактом заволодіння посадовими особами грошовими коштами шляхом обману (ч. 3 ст. 190 КК України)".

"Йдеться про корпоративні права та майно щебеневого заводу, власником якого є білоруський орган місцевого самоврядування.

Ухвалою суду заборонено відчужувати, розпоряджатися та користуватися спецтехнікою та вантажними автомобілями, виробничими конвеєрами і цехами, складами, свердловинами, залізничною під’їзною дорогою, офісними приміщеннями, багатоповерховими житловими будинками, будівлями дитсадка та закладу відпочинку тощо", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадові особи підприємства шляхом обману зменшили свій грошовий статутний капітал, штучно створивши борг із виплати зарплати. Власники щебеневого заводу - міськрада білоруського міста - із січня цього року не виплачують зарплату, заборгувавши 100 працівникам 4 млн грн.

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Економічна правда