Українці у Швейцарії зможуть обміняти готівкову гривню на франки

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Національні банки України та Швейцарії домовилися про надання можливості українцям, що перебувають в Швейцарії, обміняти готівкову гривні на франки.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Відповідну угоду уклали 22 червня, а діяти вона почне з 27 червня. З цього дня повнолітні громадяни України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки в окремих відділеннях банків UBS Switzerland AG та Credit Suisse.

Здійснити обмін готівкової гривні на швейцарські франки можливо буде в межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться).

Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами. Курс обміну визначатиме НБУ – інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на вебсайтах UBS Switzerland AG та Credit Suisse.

Нагадуємо:

Від початку повномасштабної війни РФ проти України Національний банк України вже уклав угоди щодо обміну готівкової гривні з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції та Нідерландів.

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