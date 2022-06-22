Twitter запустить функцію Notes для створення довгих постів

Twitter найближчим часом запустить нову функцію Notes, яка дозволяє писати довгі твіти - понад ліміт в 280 символів, який зараз діє в соцмережі.

Про це пише TechCrunch.

Зазначається, що нова функція у Twitter, який завжди використував короткийй формат публікацій, дозволить користувачам створювати довгі твіти.

Раніше авторам для довгих історій потрібно було створювати треди - ланцюжок із твітів на одну тему.

TechCrunch пише, що інтеграція нової функції Notes може стати найбільшою зміною в соцмережі з того моменту, як компанія збільшила ліміт знаків для постів із 140 символів до 280 у 2017 році.

За даними видання, зараз інструмент тестується серед обмеженої кількості користувачів.

При цьому, представники платформи відмовилися від офіційних коментарів, заявивши, що "скоро" поділяться новинами про нову функцію.

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Економічна правда