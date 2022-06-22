Американський брокер Interactive Brokers припинить працювати з рублями – ЗМІ

Американський брокер Interactive Brokers (IB) з 31 липня не прийматиме рублі для поповнення клієнтських рахунків. Раніше IB приймав рублеві перекази на рахунки тільки від тих російських банків, щодо яких не було введено санкції.

Про це пише РБК із посиланням на 2 клієнтів американського брокера, які підтвердили цю інформацію.

"Після 31 липня IB припинить прийом переказів у рублях, більш детальна інформація про це буде розіслана клієнтам у найближчі кілька днів", - зазначив спеціаліст підтримки брокера у відповідь на звернення одного з співрозмовників РБК.

Ще один клієнт показав повідомлення техпідтримки, згідно з яким конвертувати рублі в долари, відкривати чи збільшувати рублеві позиції не можна вже зараз.

Раніше IB приймав рублеві перекази на рахунки тільки від тих російських банків, щодо яких не було введено санкції.

Зазначається, що Interactive Brokers (IB) до 2020 року працювала з росіянами через локальних партнерів за субброкерською схемою, але після отримання штрафу від Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) та інших регулюючих органів у розмірі $38 млн за провал у підтримці політики з контролю за відмиванням коштів почала обмежувати роботу з росіянами.

З квітня 2021 року компанія припинила співпрацю з місцевими брокерами, але залишила для росіян можливість відкривати рахунки безпосередньо у її торговій інфраструктурі.

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За словами експертів, рішення брокера щодо російської валюти може бути повʼязане зі збільшенням транзакцій - перекази в рублях в IB були безкоштовними, а за валюту стягувалася комісія.

При цьому, про припинення роботи IB з росіянами не йдеться. Російські резиденти все ще можуть відкрити рахунок у американського брокера.

У червні брокер IB у зв'язку із санкціями ЄС заборонив росіянам відкривати нові позиції (довгі чи короткі) із цінними паперами ЄС.

Економічна правда