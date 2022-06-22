На тлі чуток про санкції: у РФ хочуть засекретити дані про золотий запас

Держдума РФ прийняла у першому читанні законопроєкт, який дозволяє визнавати держтаємницею дані про розміри золотого запасу та державних валютних резервів Росії.

Про це пише Forbes Russia.

"Законопроєкт загалом спрямовано на зміну регулювання корпоративних відносин, його у Держдуму вніс уряд. Золотий запас стосується першої статті документа.

Наразі закон "Про державну таємницю" прямо забороняє відносити розмір золотого запасу та валютних резервів держави до державної таємниці та засекречувати ці відомості", - пише видання.

При цьому, законопроєкт пропонує прибрати з документа лише один абзац - якраз про золотовалютні резерви. Автори документа вважають, що не можна допустити потрапляння інформації про золотовалютні резерви Росії до рук "недружніх" іноземних держав.

Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Європейський Союз обговорює можливість включення золота в сьомий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Хоча наразі Брюссель не розробляє наступний пакет санкцій, уже ведеться робота з визначення секторів, які є найбільш відчутними для російської економіки.

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За даними джерел Reuters, на закритій зустрічі послів ЄС минулого тижня Данія запропонувала включити в нові санкції проти РФ золото.

Крім того, Європейська комісія вже почала роботу в цьому напрямку, але поки незрозуміло, про які саме обмеження йдеться – щодо заборони експорту золота в Росію, його імпорту або і того, й іншого одночасно.

Золото є важливим активом Центрального банку РФ, чиї активи виявилися частково замороженими за кордоном унаслідок санкцій Заходу.

За оцінкою Мінфіну РФ, було заморожено приблизно половину резервів - $300 млрд.

Економічна правда