ПриватБанк запустив програмний касовий апарат для підприємців

Державний ПриватБанк запустив для підприємців новий сервіс "Каса" - програмний касовий апарат на платіжних POS-терміналах.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що сервіс дозволяє просто підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО).

"Каса" - комплексне рішення, яке поєднує в собі онлайн-кабінет і додаток для POS-термінала.

Додаток "Каса" від ПриватБанку, що вбудований у POS-термінал, виконує функцію касового апарата - продаж товарів, оформлення інкасації, внесення до каси готівки для розміну та інше", - пояснили в банку.

Онлайн-кабінет сервісу дає можливість онлайн реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу.

Також користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції, додали в ПриватБанку.

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При цьому, вартість сервісу "Каса" врахована до тарифу з еквайрингу.

"Для підключення до сервісу необхідно бути клієнтом ПриватБанку та згідно з інструкцією зареєструватися в особистому кабінеті. Після реєстрації банк установить POS-термінал із додатком "Каса", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда