Зеленський призначив нового члена Ради НБУ: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Ігоря Веремія членом Ради Нацбанку – він брав участь у делегації України до Тристоронньої контактної групи, працював в уряді Яценюка і займався економікою в Адміністрації Януковича.

Про призначення відомо з указу на сайті Офісу президента.

Як зазначила радниця голови Офісу президента Вікторія Страхова, у 2014 році Веремій був заступником міністра економіки (призначений у вересні 2014 року), а також брав участь у Тристоронній контактній групі для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він представляв Україну у робочій підгрупі з соціально-економічних питань з червня 2019 року.

Крім того, до березня 2020 року він був позаштатним радником міністрів закордонних справ Вадима Пристайка та Павла Клімкіна – Веремій брав участь у консультаціях на Мінському переговорному майданчику.

До міністерства, Веремій очолював Департамент економіки в Адміністрація експрезидента-втікача Віктора Януковича. На початку квітня 2012 року Веремій був призначений заступником п'ятого президента Петра Порошенка як голови Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ).

Веремій не з чуток знає про проблеми в торгівлі з Росією - за часів Ющенка він очолював торговельно-економічну місію посольства України в РФ

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