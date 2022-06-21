Бюджет отримує 30% митних та 70% податкових надходжень від довоєнного рівня 

Державний бюджет отримує лише 30% митних та 70% податкових надходжень відносно рівня до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко у ході зустрічі з компаніями Європейської Бізнес Асоціації.

Він зазначив, що митниця забезпечує близько 30% від надходжень до 24 лютого – у травні це були 9,5 млрд, у квітні – 8 млрд та 7 млрд у березні. На це вплинула низка послаблень, зокрема скасування ПДВ та ввізного мита. Водночас у вівторок Верховна Рада скасувала ці пільги.

Натомість ситуація в податковій сфері є дещо кращою, і наразі Податкова забезпечує близько 70% від довоєнних надходжень.

Марченко зазначив, що покриваються видатки держави наразі, передусім, за рахунок податкових платежів, які є єдино можливим джерелом фінансування воєнних потреб, а також за кошти міжнародних партнерів, які спрямовуються на соціально-гуманітарні потреби, та військові облігації.

Нагадуємо:

У травні загальний фонд державного бюджету зведено з дефіцитом у 113,4 млрд грн, або 3,9 млрд доларів – від початку року він вже сягає 270,8 млрд грн. До загального фонду бюджету надійшло 101,3 млрд гривень