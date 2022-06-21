Банки втратили 0,6% своєї готівки на окупованих територіях

Українські банки на територіях, де велися бойові дії або які тимчасово окуповані ворогом, втратили близько 470 млн грн, або лише 0.6% усієї готівки в банках у переддень повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність від Національного банку.

"До початку травня обсяг втрачених банкнот через пограбування або захоплення відділень становив 470 млн грн – це лише 0,6% усієї готівки в банках у переддень вторгнення. Ця сума приблизно порівну розподілена між готівковою гривнею та іноземною валютою", – повідомляє регулятор. Ще близько 60 млн грн банкнот національної валюти банки знищили та вивезли для подальшого обміну в НБУ.

Крім того, пише регулятор, на охопленій війною території залишилися сотні відділень, об’єктів інвестиційної нерухомості та іншого майна банків. На початку травня залишкова вартість нерухомості банків на цих територіях перевищувала 700 млн грн.

Банки вже відобразили як збитки 154 млн грн, з них 33 млн грн – на територіях, де ведуться бойові дії або які окуповані. Водночас інформації про знищення або втрату решти майна фінустанови не мають через обмежений доступ, відтак "не поспішають його списувати". В НБУ зауважують, натомість, що ризики потенційної втрати цих об’єктів вкрай високі.