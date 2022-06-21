Укрпошта збільшить суму дивідендів і допомоги державі до понад 100 мільйонів

Чистий дохід Укрпошти за 2021 рік становить 11,2 млрд грн, що на 22% більше із 2020 роком, коли компанія отримала 9,18 млрд грн чистого доходу.

Про це свідчать дані міжнародного аудиту фінансової звітності, який вперше проводився в новій ERP-системі, повідомляє пресслужба компанії.

Чистий прибуток Укрпошти за 2021 рік становив 183,6 млн грн.

Із нього компанія достроково у кінці березня сплатила до держбюджету дивідендів на суму 48,6 млн грн і додатково перерахує ще 6,5 млн грн до кінця червня 2022 року.

"Таким чином дивіденди, сплачені Укрпоштою, складуть 55 млн грн або 30% від суми чистого прибутку. Ще понад 48 млн грн Укрпошта під час воєнних дій витратила на надання послуг із безкоштовної евакуації підприємств, доставки гуманітарної допомоги та виплат переселенцям", - йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що збільшення чистого доходу минулого року відбулося за рахунок зростання посилкового бізнесу.

"Так, за 2021 рік доходи від доставки внутрішніх та міжнародних відправлень збільшилися на 44,5%, а доходи від платежів зросли на 31%, переказів - на 10%. Загалом за останніх 5 років національний поштовий оператор збільшив чистий дохід удвічі із середнім щорічним приростом 20%. Не виключенням також став і 2021 рік, в якому компанія зберегла приріст доходу у 22% порівняно з 2020 роком", - кажуть в Укрпошті.

Там додали, що компанія виконує свої фінансові зобов'язання, зокрема, в травні 2022 року погасила облігації у сумі 74 млн грн разом із відсотками.

Міжнародний аудит фінансової звітності Укрпошти за 2021 рік відповідно до міжнародних стандартів аудиту провела одна із 10 найвідоміших світових мереж незалежних аудиторських та консалтингових компаній Baker Tilly.

Економічна правда