У травні вкладники неплатоспроможних банків отримали 100 мільйонів відшкодування

У травні 2022 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків становили 102,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Зазначається, що станом на 1 червня 2022 року в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 69 діючих банків.

На початок червня 2022 року тривала ліквідація 49 неплатоспроможних банків, ліквідацію 51 банку Фондом уже завершено.

Загалом у січні-травні цього року вкладники банків, що ліквідуються Фондом, отримали гарантоване відшкодування на суму 695,6 млн грн.

"Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на 1 червня 2022 року, склала 19 268,5 млн грн. Від регулярного збору до Фонду у січні-травні 2022 року надійшло 2 337,1 млн грн.

Станом на 1 червня загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" склала 91,7 млрд грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4,7 млрд грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 96,36 млрд грн.

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Економічна правда