ЄС виділить кошти країнам Африки та Карибського басейну для уникнення продовольчої кризи

Єврокомісія ухвалила пропозицію виділити 600 мільйонів євро із резервів Європейського фонду розвитку для сприяння продовольчій безпеці у країнах Африки, Карибського басейну та Тихого океану.

Про це заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щоб допомогти нашим партнерам, ми мобілізуємо додатково 600 млн євро задля уникнення продовольчої кризи та економічного шоку", – сказала фон дер Ляєн.

Вона пов'язала загрозу продовольчої кризи з розв'язаною Росією повномасштабною війною проти України, зазначивши, що РФ, як і раніше, блокує в українських портах мільйони тонн зерна.

У комюніке Єврокомісії пояснюється, що із запланованого траншу 150 млн євро призначено для гуманітарної допомоги, 350 млн євро – для власного виробництва країнами та зміцнення стійкості продовольчих систем, 100 млн євро виділяють як макроекономічну підтримку.

Економічна правда