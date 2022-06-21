Німецька Linde може вийти з проєкту з Газпромом щодо будівництва ЗПГ-заводу – ЗМІ

Німецький виробник Linde повідомив російський "Газпром" про відмову від роботи з проєктування та будівництва заводу з переробки та зрідження природного газу (ЗПГ) потужністю 19,5 млн тонн на рік в Усть-Лузі.

Про це пише "Коммерсант" з посиланням на джерела.

Зазначається, що Linde реалізовувала проєкт у консорціумі з Renaissance Heavy Industries.

За словами одного із співрозмовників видання, контракт буде розірвано найближчим часом.

"Газпром" і "Русгазвидобування" шукають варіанти виходу з ситуації, у тому числі розглядають можливість переукласти контракт з Linde з третьою стороною, заявив співрозмовник.

Але, за словами іншого джерела, позиція Linde щодо відмови від співпраці з "Газпромом" принципова.

У Росії у Linde було спільне підприємство з "Северсталлю", воно виробляє теплообмінники, вісім з яких планувалося поставити на "Балтійський ЗПГ".

Як зазначає "Комерсант", 100% цього підприємства викупив "Русхімальянс" (по 50% у "Газпрому" та "Русгазвидобування"), який планує виробляти це обладнання самостійно.

Також зазначається, що реалізацію ЗПГ-проєктів у Росії ускладнили санкції ЄС, які заборонили постачання ключового обладнання для великотоннажного зрідження.

Крім цього, Linde залишила проєкт Амурського газохімічного комплексу "Сібура".

"Невизначеність із проектом "Балтійського ЗПГ" після відходу німецької компанії, швидше за все, торкнеться і технологічно пов'язаного з ним проєкту будівництва газохімічного заводу в Усть-Лузі", - пише "Комерсант".

Наприкінці березня Linde повідомила, що зупиняє "всі способи розвитку нових проєктів у Росії".

Економічна правда