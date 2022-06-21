НБУ очікує, що понад половину з топ-20 українських банків будуть операційно прибутковими

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Національний банк очікує, що серед топ-20 банків Україн понад половину залишаться операційно прибутковими, при цьому банківська система втратить щонайменше 20% свого кредитного портфелю.

Про це у ході брифінгу у вівторок розповів заступник глави Національного банку України Сергій Ніколайчук.

Він наголосив, що попри кризу банки продовжили активне кредитування, яке в поточних умовах передусім повʼязане з державним сектором та державною підтримкою. Попри це, каже Ніколайчук, це розширення програм кредитування "досить сильно допомагає". Регулятор очікує, що уряд продовжить розширювати програми кредитування у майбутньому.

Ліквідність банківського сектору не викликає занепокоєнь, але ризик ліквідності залишається досить суттєвим, зауважив він. Натомість саме кредитний ризик є ключовим і становить найбільшу загрозу для сектору.

"За нашими очікуваннями банки втратять щонайменше 20% кредитного портфелю внаслідок війни та економічної кризи. Звичайно, це чинитиме вагомий вплив на достатність капіталу банків", – розповів заступник голови регулятора. Водночас НБУ планує дотримуватися політики регуляторних послаблень і не буде під час війни застосовувати заходи впливу за порушення вимог до капіталу чи ліквідності.

"При цьому, з урахуванням всіх факторів, понад половина з топ-20 банків залишатимуться операційно прибутковими, і це дасть змогу банкам самостійно відновлювати капітал після проходження глибокої фази поточної кризи", – резюмував Ніколайчук.

Нагадуємо:

За січень-травень 2022 року платоспроможні банки отримали 1,3 млрд чистого збитку порівняно з 23,8 млрд грн чистого прибутку за січень - травень 2021 року.