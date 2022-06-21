У Києві масово перевірять кіоски з продажу шаурми

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У Києві після отруєння шаурмою в Дарницькому районі масово перевірять лотки, що торгують шаурмою.

Про це повідомив начальник головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Києві Олег Рубан, передає "Інтерфакс-Україна".

Станом на ранок вівторка постраждалих від отруєння шаурмою вже 23, серед постраждалих – троє дітей.

"Люди отруїлися м'ясом, яке додавали в шаурму. Зараз підприємство, що торгувало зіпсованим товаром, зачинене. Усе обладнання демонтовано. За цим випадком порушено кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії. Також здійснюються заходи щодо недопущення реалізації цього м'яса на території Києва", – повідомив Рубан.

Випадки нездужання киян пов'язані з вживанням шаурми, придбаної у павільйонах за адресою: вул. Ахматової, 44 та вул. Урлівська, 11 у Дарницькому районі.

Також з 16 до 20 червня надійшло 20 екстрених повідомлень, зокрема три - серед дітей до 17 років, щодо захворювання на кишкову групу інфекцій, пов'язаних із вживанням шаурми з третьої точки – на просп. Бажана, 3.

Економічна правда