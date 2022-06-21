Ресторанний бізнес працює з оборотом 65-70% від довоєнних часів – заступник голови НБУ

Ресторанний бізнес в Україні працює з оборотом 65-70% від довоєнних часів.

Про це в інтерв'ю ютуб-каналу "Шкарпова запитає" заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Якщо подивитися на кількість працюючих відділень "Нової пошти", "Розетки", "Епіцентру", то у них працюють вже близько 85-90% точок. Хоча зрозуміло, що швидше за все просідання в обсягах продажів досить суттєве. Це, наприклад, видно по ресторанних закладах, де оборот тепер становить 65-70% від довоєнних часів", - сказав Ніколайчук.

За його словами, економіка України поступово відновлюється, адже на початку березня не працювало близько третини підприємств, а на кінець травня - лише 14%.

"По Києву, наприклад, ми бачимо відновлення діяльності сектору послуг. Якщо в березні в Києві працювало менше 500 підприємств, то в кінці травня їх було вже понад 3000", - додав заступник голови НБУ.

Нагадаємо:

У травні в порівнянні з квітнем українці стали більше купувати товарів та послуг, оплачуючи їх банківськими картками. Значно зросли обсяги оплат у кафе і ресторанах - на 54% (до 2,3 млрд грн).

Економічна правда