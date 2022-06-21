У РФ оператори почали вводити плату за сім-карти через ріст витрат на підключення

У Росії найбільші мобільні оператори почали вводити плату за сім-карти при нових підключеннях - оператори пояснюють запровадження плати зростанням витрат на підключення, у тому числі на самі сім-карти.

Про це пише "Комерсант" із посилання на учасників ринку.

Зазначається, що протягом літа таку плату введе велика четвірка операторів.

Зокрема, таку плату в 50 рублів вже почали стягувати "Мегафон" та його дочірній оператор Yota.

Аналогічний крок планує з 21 червня "Вимпелком" ("Білайн"), МТС - з 24 червня, а Tele2 - з 1 серпня. Причина - зростання витрат на самі сім-карти та підключення абонентів загалом.

У "Мегафоні" повідомили, що плата за сім-картки дозволить частково компенсувати зростання витрат оператора на підключення нових абонентів. За словами представника компанії, зросли в рази навіть витрати на самі сім-карти.

У "Вимпелкомі" повідомили, що платні сім-карти - це вимушений захід, який має частково покрити витрати на підключення до мережі. Плату за підключення включено до вартості стартового балансу, уточнили там.

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За даними газети "Комерсант", собівартість сім-карт для операторів зросла в 3,5 рази через відмову від закупівель у західних виробників. Генеральний директор TelecomDaily Денис Кусков розповів, що собівартість сім-карти для оператора зараз становить близько €0,8.

Оператори раніше брали вартість сім-карти на себе - вони розраховували окупити витрати під час довгострокового надання послуг абоненту.

Економічна правда