Потяг із Харкова до Івано-Франківська стане на три години довше задля безпеки
Понеділок, 20 червня 2022, 21:56 -
Укрзалізниця змінить маршрут потяга із Харкова до Івано-Франківська з міркувань безпеки, він стане на три години довшим.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків — Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години", – розповіли в УЗ.
Деталей нового маршруту, зокрема змін у зупинках потяга, у компанії наразі не повідомили.