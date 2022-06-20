Потяг із Харкова до Івано-Франківська стане на три години довше задля безпеки

Укрзалізниця змінить маршрут потяга із Харкова до Івано-Франківська з міркувань безпеки, він стане на три години довшим.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків — Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години", – розповіли в УЗ.

Деталей нового маршруту, зокрема змін у зупинках потяга, у компанії наразі не повідомили.