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Потяг із Харкова до Івано-Франківська стане на три години довше задля безпеки

Понеділок, 20 червня 2022, 21:56 - економічна правда

Укрзалізниця змінить маршрут потяга із Харкова до Івано-Франківська з міркувань безпеки, він стане на три години довшим.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків — Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години", – розповіли в УЗ. 

Деталей нового маршруту, зокрема змін у зупинках потяга, у компанії наразі не повідомили.

Економічна правда
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