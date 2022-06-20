За тиждень військові облігації придбали майже 5 тисяч українців

За минулий тиждень 4,7 тисяч громадян та представників бізнесу придбали військові облігації України.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Від початку повномасштабного нападу Росії вже було проведено 49 аукціонів із продажу військових облігацій, завдяки чому до бюджету залучили понад 80 млрд грн, близько 214,8 млн доларів та 283,4 млн євро.

Минулого тижня кількість вкладників серед бізнесу та населення зросла з 89 тисяч до майже 94 тисяч, і найбільше вони інвестували саме у гривневі ОВДП – їх придбали на суму 10,3 млрд грн, що становить 12,7% від загального обсягу придбаних військових облігацій, номінованих у гривні.

Крім того, придбано доларових паперів на суму 71,4 млн доларів (33,6% від обсягу військових ОВДП, номінованих у доларі) та 34,5 млн євро (12,3% від обсягу ОВДП, номінованих у євро).

Найбільший портфель військових ОВДП традиційно сконцентрований серед банків – первинних дилерів. На 20 червня у нерезиденти володіють військовими облігаціями України на суму 593,4 млн грн.





