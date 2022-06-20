Рада схвалила закон для збільшення лісових площ

Верховна Рада на засіданні у понеділок схвалила в цілому закон, який запроваджує економічне стимулювання розведення лісів і узаконить самосійні ліси, завдяки чому лісові площі можуть зрости на 500 тисяч гектарів.

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

Йдеться про законопроєкт №5650. Як кажуть у міністерстві, ухвалення закону допоможе "збільшити площі та зберегти ліси України". Також у ньому закладене правове підґрунтя для збереження біорізноманіття та нелісових природних екосистем, які виникли внаслідок виведення з обігу й резервування орних земель.

"Схвалення законопроєкту дозволить узаконити самосійні ліси на землях сільськогосподарського призначення. Цим ми можемо збільшити лісистість України на 500 тис. га та, при цьому, заощадити сотні мільйонів гривень державних коштів, адже створення та догляд гектара лісу коштує декілька десятків тисяч гривень", – прокоментував міністр довкілля Руслан Стрілець.

Крім того, закон накладає мораторій до 2025 року на розорювання пасовищ, сіножатей та перелогів. За оцінками відомства, близько 300 тис. га деградованих та малопродуктивних земель, що не мають степового, лучного чи лісового рослинного покриву, будуть відновлені.

Документ запроваджує інструмент економічного стимулювання лісорозведення, який передбачає відшкодування витрат власникам лісів і лісокористувачам при створенні лісів. Він також спрощує процедури реєстрації самозаліснених ділянок та знімає обмеження щодо надання у власність ділянок для лісорозведення.

Натомість передбачається, що держава зможе резервувати та викуповувати цінні території для їхнього збереження для суспільних потреб – створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та ведення лісового господарства.

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Серед нововведень, лісове господарство дозволять вести на землях усіх категорій з дотриманням вимог щодо використання земельної ділянки за цільовим призначенням.