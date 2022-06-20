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Іран вимкне електроенергію майнерам криптовалют: причини

Понеділок, 20 червня 2022, 17:20 - Олексій Павлиш

Авторизованим установкам для майнінгу криптовалют в Ірані припинять подавати електроенергію з 22 червня.

Про це заявив речник Міністерства енергетики Ірану в секторі електроенергетики Мустафа Раджабі Машхаді, пише Tehran Times.

Наразі в країні є 118 авторизованих установок майнінгу криптовалюти, які повинні відключити постачання електроенергії від національної мережі з початку наступного місяця, заявив Раджабі Машхаді.

Минулого тижня у країні зафіксувало-и рекорд споживання електроенергії у 62 500 мегават (МВт) під час пікового споживання.

За прогнозами, споживання цього тижня перевищить 63 000 МВт, що означає обмежену пропозицію електроенергії.

У 2019 році уряд Ірану схвалив майнінг криптовалют як промислову діяльність, після цього численні компанії почали видобувати криптовалюту по всій країні завдяки надзвичайно дешевій електроенергії, і тепер іранські електростанції почали розглядати цю галузь як можливість збільшити свої доходи.

У січні 2020 року Міністерство промисловості, гірничодобувної промисловості і торгівлі Ірану видало понад 1000 ліцензій на установки майнінгу криптовалюти.

При цьому, деякі майнери почали використовувати побутову електроенергію для видобутку криптовалюти, що призвело до серйозних проблем в електроенергетичній галузі країни, яка вже зіткнулася з викликами, спричиненими посухою.

Економічна правда

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Іран криптовалюта електроенергія
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