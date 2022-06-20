Кількість платіжних терміналів за два місяці війни зменшилась на третину – НБУ

У квітні 2022 року в Україні та за її межами з використанням платіжних карток було здійснено близько 550 млн операцій на суму 450 млрд грн - порівняно з довоєнним січнем 2022 року кількість операцій зменшилася на 15%, а сума зросла на 2%.

Про це повідомляє НБУ.

"Зокрема, в Україні протягом квітня 2022 року з використанням платіжних карток було здійснено понад 505 млн операцій на суму близько 375 млрд грн. Це менше на 20% за кількістю та 10% за сумою проти січня 2022 року.

Таке скорочення в умовах війни не є значним та свідчить, що українська фінансова система продовжує стабільно функціонувати, а громадяни мають можливість забезпечувати свої фінансові потреби", - йдеться у повідомленні.

"Від самого початку війни ми разом із банками та платіжними системами робили все можливе для забезпечення повноцінної роботи платіжної карткової інфраструктури. Кошти громадян на рахунках доступні їм цілодобово та 7 днів на тиждень. Ми дбаємо про фінансовий захист українців, так буде й надалі. Адже можливість використовувати свої картки щодня в Україні чи за кордоном ми вважаємо базовою потребою, особливо під час війни", - заявив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

Зазначається, що українці віддавали перевагу безготівковим операціям із платіжними картками, які є безпечнішими в умовах воєнного стану.

Так, у квітні 2022 року частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток у межах України за сумою становила 71% (у січні 2022 року цей показник становив 62%).

"Водночас частка за кількістю залишилася майже незмінною – 90% (за січень 2022 року – 91%). Тобто 9 із 10 операцій із картками були безготівковими", - заявляють в НБУ.

За кордоном у квітні цього року українці з використанням платіжних карток українських банків витратили приблизно 75 млрд грн, переважна більшість цих коштів - це оплата товарів у POS-терміналах торговельної мережі та отримання готівки в банкоматах вимушеними українськими переселенцями.

У Нацбанку підкреслюють, що війна негативно вплинула на стан платіжної інфраструктури для приймання платіжних карток. За оцінкою НБУ, кількість активних платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах станом на 01.05.2022 порівняно з початком року зменшилася на третину, а кількість банкоматів – на 20%.

"Це пов’язано з тим, що значна кількість таких платіжних пристроїв розташована в місцях, де ведуться активні бойові дії або на територіях, які тимчасово не контролюються українською владою. Також не всі торговельні підприємства відновили роботу на територіях, які були звільнені Збройними Силами України", - пояснили в НБУ.

Економічна правда