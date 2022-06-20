Литву очікує 15-відсоткова інфляція цього року – центробанк

Центральний банк Литви погіршив прогноз середньої річної інфляції цього року із 10,5% до 15,2%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також погіршився прогноз економічного зростання на поточний рік до 2,1% з 2,7%, що передбачалися раніше.

Найбільшого впливу на економіку країни найближчими роками здійснюватимуть глобальне управління пандемією, війна Росії проти України, збої в ланцюжках поставок, а також інфляція.

Регулятор зазначає, що інфляція перебуває на надзвичайно високому рівні, очікується, що її уповільнення відбудеться у другій половині року.

Прогнозується, що середня річна інфляція цього року становитиме 15,2%, тоді як у березні передбачалося річне зростання цін на 10,5%.

При цьому наступного року темп інфляції має сповільнитись до 4,6%, вважають у ЦБ.

Інфляція у Литві у березні 2022 року у річному вираженні досягла 15,7%. У квітні споживчі ціни зросли ще більше – на 16,8%, а у травні, за попередніми даними, інфляція перевалила за 18%.