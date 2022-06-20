Єврооблігації України продовжують дешевшати

Українські єврооблігації дешевшають майже місяць, за минулий тиждень вони втратили у ціні в середньому ще 7,7%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Найменше знизилися в ціні найкоротші папери з погашенням у вересні цього року – на 1,5%, до 68,6% номіналу, проте через близькість терміну погашення ставка за ними зросла до 241,8% річних проти 208,5% річних тижнем раніше.

Котирування паперів з погашенням у 2023-2025 роках впали за тиждень на 6,4-7,4%, у 2026-2028 роках – на 9,6-9,9%, а найдовших, з погашенням у 2029-2033 роках – на 7,5-7,9%.

На кінець минулого тижня єврооблігації з погашенням у вересні 2023 року котирувалися за ставкою 108,3% річних, у вересні 2024 року – 69% річних, у 2025 році – 53,5%.

Ставки за паперами з погашенням у 2026-2029 роках зросли до 43,6-38,1%, а найдовших з погашенням у 2029-2033 роках – до 31,7-26,8%.

Облігації в євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 49,3%, у 2030 році – 25,8%, що відповідно на 4,6 в.п. та 1,8 п.п. вище показників на кінець позаминулого тижня.

Ціна ВВП-варантів, яка ще на початку червня була біля максимуму від початку війни – 38,8% від номіналу (порівняно з 60% перед війною), за минулий тиждень знизилася на 7,4% – до близько 33,6% від номіналу.