У РФ очікують падіння попиту на складську нерухомість до 13-річного мінімуму

У РФ сегмент складської нерухомості може серйозно впасти: за підсумками 2022 року попит на такі об'єкти в Москві та Підмосков'ї знизиться майже вчетверо, до 700 тис квадратних метрів.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що такого низького показника не було на ринку 13 років.

На таку ситуацію вплинули відхід із РФ західних компаній, які орендували площі в логістичних парках, та призупинення розвитку бізнесу гравцями e-commerce та офлайн-ритейлерами, які раніше нарощували складські потужності.

За прогнозами Commonwealth Partnership, за підсумками року обсяг орендованих та куплених складських площ у Москві та Підмосков'ї може скоротитися майже вчетверо рік до року, до 700 ти. кв. м.

Це мінімальне значення з 2009 року, коли було придбано та орендовано 645 тис кв. м.

У Nikoliers також очікують скорочення попиту до 0,7-1 млн кв. м. У Knight Frank Russia та IBC Real Estate вважають, що попит може знизитися до 1,2 млн кв. м.

"На відміну від торгової та офісної нерухомості, сегмент складських комплексів показав помітне зростання у розпал пандемії.

У 2020-2021 роках попит на такі об'єкти виявився максимальним за всю історію ринку - 2,3 млн і 2,7 млн ​​кв. м відповідно, підрахували у CMWP. Це було пов'язано з активним розвитком ринку онлайн-продажів та офлайн-ритейлу", - йдеться у статті.

Проте ситуація змінилася - з березня не зафіксовано жодної угоди з оренди або продажу площ для потреб конкретної компанії (built-to-suit), зазначає регіональний директор департаменту індустріальної та складської нерухомості Knight Frank Костянтин Фоміченко.

При цьому, запити на нові логістичні потужності скоротили в першу чергу компанії, що йдуть з російського ринку, а також продуктові ритейлери і інтернет-холдинги.

Економічна правда