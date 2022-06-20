Іспанська мережа Mango відмовиться від прямих продажів у РФ і передасть свої магазини франчайзі

Іспанський бренд одягу Mango після 23 років роботи в Росії вирішила остаточно відмовитись від прямих продажів у РФ та передає свої 55 магазинів своїм франчайзі.

Про це пише El Pais із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що Mango припинить діяльність у РФ і досягла угоди з кількома своїми франчайзинговими партнерами щодо передачі їм свого бізнесу.

Таке рішення ухвалили "через невизначеність щодо розвитку геополітичної ситуації" через вторгнення РФ в Україну.

У березні Mango вирішила тимчасово призупинити свою діяльність в Росії, закривши продажі в магазинах та онлайн-продажі.

Через війну Mango у лютому тимчасово закрила свої 14 магазинів в Україні, але тепер поступово відновлює свої точки продажу у районах, віддалених від бойових дій.

Зокрема, 9 магазинів відновили роботу - чотири з них у власності компанії та п’ять за франчайзингом.

За підсумками 2021 продажі в РФ принесли Mango 8% всього прибутку до відрахування відсотків і податків.

Mango після закриття в РФ своїх магазинів у березні 2022 року, за власними даними мережі, змушена була витратити близько €20 млн на виплату зарплати 800 російським співробітникам через вимушений простій та збереження магазинів.

Економічна правда