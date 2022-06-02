Нас цікавлять 337 компаній, які заявили про вихід з РФ — UkraineInvest

Україна слідкує за інвестиційним ринком у Росії і зацікавлена в іноземних компаніях, що припинили там роботу. Зокрема мова йде про 337 компаній, які заявили про вихід з і 161 компаній, які призупиняють там інвестиції.

Про це заявив виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач, передає Укрінформ.

"Ми вважаємо, що це саме ті компанії, які мають перспективу для того, щоб розпочати свою діяльність в Україні", — сказав він.

Цівкач наголосив, що під час війни не припиняється робота над залученням до України іноземних інвестицій. А такі дії як запровадження нульової ставки по кредитах та зменшення податкового навантаження на певні групи підприємців, стали гарним сигналом для іноземних інвесторів.