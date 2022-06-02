Група Єрмака-Макфола: затримка із запровадженням шостого пакету знизила ефективність раніше вжитих заходів

Експерти Групи Єрмака-Макфола заявили, що затримка із запровадженням шостого пакету знизила ефективність раніше вжитих заходів та дозволила росіянам адаптуватися до нових обмежень.

Про це йдеться у прес-релізі.

А за час, що минув після ухвалення рішення про скорочення імпорту російських енергоносіїв, кремль отримав десятки мільярдів нафтогазових доходів.

"Група впевнена: повне нафтогазове ембарго на російські енергоносії є найбільш дієвим економічним важелем тиску для припинення російської агресії проти України. Швидке ухвалення такого рішення сприяє безболісній переорієнтації європейської економіки та підготовки до зими", - йдеться у заяві.

Учасники Групи Єрмака-Макфола закликають партнерів обмежити будь-які бізнес-зв’язки з росією. На їх думку, поєднання санкційних обмежень та відключення всіх російських фінансових установ, включно з Газпромбанком, від глобальної системи – здатне пришвидшити завершення війни Росії проти України.

Нагадуємо:

Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго.

А лідери ЄС на саміті, який триває 30-31 травня, ухвалили політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив також, що пакет передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів.