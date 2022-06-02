Тайвань заборонив експорт сучасних чіпів до РФ та Білорусі

Мінекономіки Тайваню ввело заборону на експорт сучасних чіпів до Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну.

Про це пише Taiwan News.

Зазначається, що компаніям із РФ та Білорусі тепер заборонено купувати мікропроцесори або мікросхеми тайванського виробництва, які мають будь-які з наступних характеристик:

швидкість продуктивності 5 гігафлопс або вище;

тактова частота електронного компонента понад 25 МГц;

один або більше портів та інтерфейсів забезпечує швидкість передачі між компонентами 2,5 МБ/с або більше;

понад 144 контакти, або якщо основний час затримки поширення сигналу при перемиканні менший за 0,4 наносекунди.

"Ці умови, по суті, виключають Росію та Білорусь із сучасних технологій, вироблених на Тайвані", - пише видання.

Крім того, Тайвань більше не продаватиме обладнання для виробництва чіпів цим країнам. Зокрема, йдеться про сканери та сканувальні електронні мікроскопи.

Нагадаємо:

Уряд Тайваню запровадив контроль над експортом технологій до Білорусі - обмеження забороняють тайванським компаніям експортувати великий перелік технологічної продукції без спеціального дозволу.

Таким чином, на Білорусь поширили обмеження, раніше запроваджені щодо експорту до РФ.

Економічна правда