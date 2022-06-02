Укрнафта оскаржить арешт скрапленого газу

"Укрнафта" оскаржує арешт на скраплений газ, накладений у межах кримінального провадження щодо протиправної реалізації пального.

Про це повідомляє пресслжба Укрнафти.

"Наразі безпідставно арештованим є обсяг в розмірі 1550 тонн скрапленого газу, який на час накладення арешту перебував у розпорядженні ПАТ та не був відвантажений покупцям. Наразі ухвала суду про арешт є предметом судового оскарження", – йдеться у повідомленні.

Укрнафта вважає безпідставними звинувачення у завданні державі збитків при проведенні аукціонів з реалізації скрапленого газу у квітні-травні. У компанії заявляють, що стартова та кінцева ціна аукціону були цілком ринковими та встановленими у повній відповідності до процедур, визначених Кабміном.

Як повідомлялося, працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо протиправної реалізації скрапленого газу ПАТ "Укрнафта" протягом квітня-травня 2022 року, що завдало збитків на понад 300 млн грн.

Економічна правда