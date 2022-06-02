ЄС відключить від SWIFT Сбєрбанк та ще два російські банки

У шостий пакет антиросійських санкцій, ухвалених Євросоюзом, увійдуть заборонні заходи проти Россєльхозбанку та Московського кредитного банку. Їх, як і Сбєрбанк, відключать від SWIFT.

Про це агентству Bloomberg повідомили інформовані джерела.

Санкції набудуть чинності після публікації в офіційному журналі Євросоюзу.

Нагадаємо, що посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго.

Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, що доставляється морем, – це 75% російського експорту. Виняток зроблено для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов'язалися зупинити і ці поставки – таким чином, нафтоембарго покриє 90% російського експорту до Європи.