Українці повертаються до роботи та додому – опитування

59% українців зазначають, що мають роботу, а переважна більшість мешканців західного та центрального регіонів упродовж війни залишаються на своєму постійному місці проживання.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research.

На початку війни 38% опитаних констатували, що у них є робота, але вони не працюють, зараз їхня кількість скоротилася до 23%.

Кількість респондентів, які мають роботу та працюють, значно зросла за попередні 2,5 місяці (з 24% до 36%). Поліпшується ситуація і серед непрацевлаштованих: їхня кількість за останній місяць зменшилася з 41% до 35%.

Високий рівень працевлаштування відзначається у західному та центральному регіонах. Тут він досягає 70% та 58% відповідно. Повертаються до роботи й мешканці столиці. Станом на 23 травня 44% опитаних киян працюють.

Ці цифри частково пояснюються тим, що переважна більшість жителів вищезгаданих регіонів упродовж війни залишаються на своєму постійному місці проживання (84% респондентів у західному регіоні та 78% у центральному).

27% опитаних киян уже встигли повернутись додому.

Зростає і відсоток громадян, які у разі загострення ситуації планують залишатися там, де перебувають (протягом місяця цей показник зріс від 41% до 53%). Про намір повернутися з-за кордону за першої нагоди повідомили 57% респондентів, а 19% ще не ухвалили рішення.

Щодо впевненості у здатності України дати відсіч наступу Росії, незважаючи на втому від війни та постійну невизначеність, вона залишається високою — 82%.

Економічна правда